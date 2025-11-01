Actualité aéronautique
Korean Air convertit une partie de ses commandes d’A350 en version cargo
Article publié le 4 novembre 2025 par David Dagouret
La compagnie sud-coréenne Korean Air a annoncé la conversion de sept de ses Airbus A350-1000 en version A350F.
Korean Air a confirmé la conversion de sept commandes existantes d’Airbus A350-1000 en A350 Freighter (A350F).
L’Airbus A350F, actuellement en phase de développement, sera capable de transporter jusqu’à 111 tonnes de charge utile sur une distance maximale de 4 700 milles nautiques, soit environ 8 700 kilomètres. L’appareil sera propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97.
À ce jour, Airbus compte 65 commandes fermes pour l’A350F, émanant de dix transporteurs de fret et d’un loueur.
En parallèle, Korean Air a commandé au total 33 avions de la famille A350, dont 20 A350-1000, sept A350F et six A350-900. Les deux premiers exemplaires de cette dernière version ont déjà été livrés à la compagnie.
Sur le même sujet
- 10:13 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar
- 16/05 Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes
- 16/05 easyJet : Vols supplémentaires Paris-Budapest pour la finale du PSG
- 15/05 La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du samedi
- 12/05 Une première en France : le P-51 Mustang s'ouvre au public
- 11/05Crash d'un Fouga Magister Seine et Marne : deux victimes à déplorer
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel
- 06/05 Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque
- 05/05Gagnez vos places pour France Air Expo 2026 avec Aeroweb & Pictaero
- 05/05 AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget
- 05/05 easyJet inaugure la ligne Paris-Reykjavik
- 05/05 Corsair inaugure son nouveau salon Business à La Réunion
- 05/05 L’Aéroport Nice Côte d’Azur inaugure l’extension de son Terminal 2
- 05/05 Résultats financiers provisoires de Korean Air au premier trimestre
- 04/05 TAP Air Portugal enregistre des bénéfices pour la quatrième année consécutive
- 04/05 Icelandair a transporté 342 000 passagers en mars 2026
- 04/05 Corsair dévoile son programme pour l’été 2026
- 04/05 Malaysia Airlines étend son réseau en Asie
- 03/05 Airbus : résultats du mois de mars