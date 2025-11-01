Korean Air convertit une partie de ses commandes d’A350 en version cargo

Article publié le 4 novembre 2025 par David Dagouret

La compagnie sud-coréenne Korean Air a annoncé la conversion de sept de ses Airbus A350-1000 en version A350F.

Korean Air a confirmé la conversion de sept commandes existantes d’Airbus A350-1000 en A350 Freighter (A350F).

L’Airbus A350F, actuellement en phase de développement, sera capable de transporter jusqu’à 111 tonnes de charge utile sur une distance maximale de 4 700 milles nautiques, soit environ 8 700 kilomètres. L’appareil sera propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97.

À ce jour, Airbus compte 65 commandes fermes pour l’A350F, émanant de dix transporteurs de fret et d’un loueur.

En parallèle, Korean Air a commandé au total 33 avions de la famille A350, dont 20 A350-1000, sept A350F et six A350-900. Les deux premiers exemplaires de cette dernière version ont déjà été livrés à la compagnie.

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