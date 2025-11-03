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Korean Air convertit une partie de ses commandes d’A350 en version cargo

Média publié le 3 novembre 2025 - Source : Airbus

Korean Air convertit une partie de ses commandes d’A350 en version cargo

© Airbus

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