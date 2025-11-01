Le Bombardier Global 8000 reçoit la certification de type de Transports Canada

Article publié le 10 novembre 2025 par David Dagouret

L'appareil d'affaires peut atteindre une vitesse maximale de mach 0,95 et sa distance franchissable est de 8 000 milles marins (NM).

Bombardier a annoncé que l’avion Global 8000 a reçu la certification de type de Transports Canada, ce qui ouvre la voie pour son entrée en service cette année. La certification de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) suivra, conformément aux exigences de livraison.

Pour rappel, le Bombardier Global 8000 peut atteindre une vitesse maximale de mach 0,95 et sa distance franchissable est de 8 000 milles marins (NM).

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