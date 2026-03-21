Actualité aéronautique

ACIA Aero Leasing renforce la flotte de PNG Air avec deux ATR 72-600

Article publié le 12 décembre 2025 par David Dagouret

Ce nouvel ajout à la flotte de la compagnie papouasienne vise à soutenir et à développer son réseau intérieur.

ACIA Aero Leasing Renforce la Flotte de PNG Air avec Deux ATR 72-600

ACIA Aero Leasing Renforce la Flotte de PNG Air avec Deux ATR 72-600

ACIA Aero Leasing, acteur majeur dans la fourniture de services de location et de gestion d'avions régionaux, a récemment finalisé la livraison de deux appareils de type ATR 72-600 à la compagnie PNG Air. Ce nouvel ajout à la flotte de la compagnie papouasienne vise à soutenir et à développer son réseau intérieur.

Ces deux turbopropulseurs neufs ou très récents sont configurés pour accueillir 70 passagers chacun, ce qui permet à PNG Air d'augmenter sa capacité sur les liaisons domestiques à travers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. PNG Air est reconnue comme la principale compagnie aérienne opérant sur le territoire national.

atr

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