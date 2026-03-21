Air Canada annonce une nouvelle liaison directe entre Nantes et Montréal pour l’été 2026

Article publié le 11 décembre 2025 par David Dagouret

Air Canada lancera une nouvelle liaison directe Nantes–Montréal dès le 11 juin 2026, opérée trois fois par semaine pendant la saison estivale.

Air Canada renforce son offre en France avec le lancement d’une nouvelle liaison saisonnière entre Nantes et Montréal dès l’été 2026. Ce nouveau service, opéré trois fois par semaine à partir du 11 juin 2026, permettra aux voyageurs de la région nantaise de rejoindre facilement le Canada tout en bénéficiant de correspondances fluides vers l’ensemble du réseau nord-américain d’Air Canada via son plaque tournante de Montréal, ainsi que vers l’Amérique du Sud et les Caraïbes.

Les vols Nantes–Montréal seront proposés les lundis, jeudis et samedis jusqu’au 12 octobre 2026, tandis que les vols Montréal–Nantes seront opérés les mercredis, vendredis et dimanches à partir du 10 juin. La route sera assurée par un appareil doté de cabines Premium et Économique, garantissant une expérience de voyage confortable et adaptée aussi bien aux voyageurs de loisirs qu’aux voyageurs d’affaires.

Cette ouverture de route s’inscrit dans une stratégie plus large d’expansion du réseau international d’Air Canada pour l’été 2026. La compagnie lancera également de nouveaux vols entre Montréal et Berlin, entre Toronto et Ponta Delgada dans les Açores, ainsi qu’une nouvelle liaison directe entre Halifax et Bruxelles. Air Canada reprendra aussi sa route saisonnière Montréal–Tel Aviv, renforçant encore davantage ses connexions transatlantiques.

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