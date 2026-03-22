Air France étoffe son programme de vols vers le Royaume-Uni

Article publié le 15 décembre 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne a annoncé l'ouverture d'une nouvelle liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Londres Gatwick avec deux vols quotidiens à compter du 29 mars 2026.

Air France poursuit le développement de son réseau moyen-courrier. La compagnie a annoncé le renforcement de son offre de vols de/vers le Royaume-Uni, où Air France assure jusqu’à 300 vols par semaine en moyenne vers 6 destinations.

A compter du 29 mars 2026, Air France proposera deux vols quotidiens entre Paris-Charles de Gaulle et Londres Gatwick. Ces vols seront opérés en Airbus A220. Cette nouvelle liaison complètera l’offre historique d’Air France de/vers l’aéroport de Londres-Heathrow, desservi 6 fois par jour par la compagnie.

Départs de Paris-CDG vers Londres-Gatwick à 09h20 (arrivée 09h30), et 15h45 (arrivée 15h55)

Départs de Londres-Gatwick vers Paris-Charles de Gaulle à 10h30 (arrivée à 12h40) et 17h10 (arrivée 19h20).

Ce programme reste soumis à l’obtention des autorisations nécessaires.

À l’occasion du Tournois des Six Nations, Air France assurera par ailleurs 12 vols spéciaux entre Paris-Charles de Gaulle et Cardiff, du 13 au 16 février 2026.

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