Actualité aéronautique

Airbus : livraisons et commandes du mois de novembre 2025

Article publié le 15 décembre 2025 par David Dagouret

Airbus a annoncé avoir livré 72 avions commerciaux à 42 clients pour le mois de novembre 2025.

Chaîne d'assemblage Airbus A350

Chaîne d'assemblage Airbus A350

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Airbus a annoncé avoir livré 72 avions commerciaux à 42 clients pour le mois de novembre 2025 soit 6 avions de moins par rapport à octobre dernier. Sur le plan commercial, le constructeur européen a enregistré 75 nouvelles commandes brutes au cours du mois de novembre, soit une baisse de 37 exemplaires par rapport au mois précédent.

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