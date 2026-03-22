Aircalin opère un vol avec 25 % de carburant durable

Article publié le 16 décembre 2025 par David Dagouret

Ce vol a eu lieu le 11 décembre dernier à l'occasion du vol anniversaire Paris - Nouméa.

Aircalin a annoncé avoir opéré un vol avec 25 % de carburant durable. Ce vol a eu lieu le 11 décembre dernier, à l’occasion du 1er anniversaire du lancement de la ligne extra long courrier Nouméa-Paris-Nouméa. Pour rappel, AirCalin a inauguré cette ligne le 11 décembre 2024 et Aeroweb-fr.net était présent pour l'arrivée de ce vol inaugural, revoir l'article : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2024/12/aircalin-inaugure-sa-ligne-entre-noumea-et-paris

Cet apport a ainsi permis de réduire les émissions carbone (sur l’ensemble de son cycle de vie) d’environ 80 tonnes. Aircalin s’est fixé un objectif de réduction de 25% de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Georges Selefen, Président Directeur Général d’Aircalin a déclaré : "Ce vol marque une nouvelle étape dans notre trajectoire de décarbonation. En tant que compagnie d’un territoire français du Pacifique, le SAF est un levier concret, immédiat aux enjeux de décarbonation et nous poursuivrons nos efforts d’intégration."





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