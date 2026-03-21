Aircalin renforce sa liaison entre Paris et La Nouvelle Calédonie

Article publié le 11 décembre 2025 par David Dagouret

La troisième rotation opérée chaque lundi vient compléter les vols des mercredis et samedis.

Presque un an après l’ouverture de sa ligne Paris-Nouméa via Bangkok, Aircalin annonce la mise en service d’une troisième fréquence hebdomadaire en réponse à une demande en progression. Effective depuis le 24 novembre, elle marque une étape clé dans le renforcement de la connectivité entre l’Hexagone et la Nouvelle-Calédonie tout en constituant une offre alternative directe vers la Thaïlande.

Initialement opérée deux fois par semaine, la liaison s’est rapidement imposée comme un axe structurant pour les déplacements des résidents calédoniens et des voyageurs métropolitains. L’ajout de cette nouvelle rotation traduit la montée en puissance durable de la ligne et confirme la pertinence du choix stratégique d’Aircalin d’opérer via Bangkok, hub majeur de l’Asie du sud-est.

Bangkok constitue un point de transit stratégique permettant de proposer le trajet le plus rapide entre Paris et Nouméa tout en offrant la possibilité d’une escale sans frais supplémentaires pour les passagers souhaitant découvrir la Thaïlande ou poursuivre vers d’autres destinations asiatiques.

La troisième rotation opérée chaque lundi vient compléter les vols des mercredis et samedis.

Depuis Paris vers Bangkok et Nouméa – Vol SB501

Départ Paris : 20h45

Arrivée Bangkok : 14h20 (+1)

Départ Bangkok : 16h25

Arrivée Nouméa : 06h30 (+1)

Depuis Nouméa vers Bangkok et Paris – Vol SB500

Départ Nouméa : 01h30

Arrivée Bangkok : 07h40

Départ Bangkok : 09h40

Arrivée Paris : 17h00

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