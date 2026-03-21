ANA et JNTO : des vols intérieurs gratuits pour les voyageurs français au Japon

Article publié le 12 décembre 2025 par David Dagouret

Cette option tarifaire est disponible du 24 novembre 2025 au 31 janvier 2026, dans le cadre d’une campagne conjointe entre ANA et l’Office national du tourisme japonais (JNTO).

All Nippon Airways (ANA) rend les séjours au Japon plus accessible et plus avantageux en offrant à ses voyageurs français des vols domestiques gratuits sur son réseau à l’intérieur du pays. Cette option tarifaire est disponible du 24 novembre 2025 au 31 janvier 2026, dans le cadre d’une campagne conjointe entre ANA et l’Office national du tourisme japonais (JNTO).

Cette promotion a pour objectif d’encourager les visiteurs à aller au-delà des destinations classiques et à se rendre dans des régions riches aux ressources naturelles abondantes, moins connues et plus authentiques, afin d’appréhender un Japon dans toute sa diversité.

Au cœur de cette initiative se trouve le Stopover & Add-on Free Fare, qui permet aux clients et aux partenaires du secteur de construire des itinéraires sur mesure avec plusieurs étapes, sans frais supplémentaires pour les segments de vol domestiques. Les voyageurs peuvent ainsi passer sans difficulté des villes animées telles que Tokyo ou Kyoto à des destinations plus isolées. — les paysages sauvages du Tohoku, les villes thermales de Kyushu ou encore les îles tropicales d’Okinawa, sans aucun coût additionnel.

Alors que des villes emblématiques comme Tokyo, Osaka et Kyoto concentrent depuis longtemps l’attention des visiteurs, l’offre de vols domestiques gratuits souligne l’ambition d’ANA et de la JNTO de favoriser une répartition plus équilibrée des flux touristiques à travers les préfectures japonaises. En offrant un accès sans frais à plus de 40 aéroports régionaux, le plus vaste réseau domestique du pays, ANA souhaite rendre les déplacements régionaux dans ce pays fascinant plus simples et réellement accessibles.

En orientant les voyageurs vers des destinations moins visitées, ANA entend ainsi contribuer à atténuer le surtourisme dans les zones les plus prisées du pays, tout en permettant à ses clients de vivre des expériences plus authentiques.

Toutes les réservations en classe Economy effectuées entre le 24 novembre 2025 et le 31 janvier 2026 sont éligibles, et jusqu’à deux vols domestiques ANA au Japon seront proposés sans frais aux voyageurs en provenance de la France et de l’Europe. Cette campagne offre ainsi une opportunité, limitée dans le temps, de parcourir plus largement les régions du Japon.

Après le 31 janvier 2026, ANA réévaluera les conditions tarifaires en fonction de la situation du marché, des besoins des clients et de l’impact de cette initiative de tourisme responsable sur les régions japonaises les moins desservies.

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