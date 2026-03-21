Actualité aéronautique
British Airways étend son réseau au départ d'Heathrow avec deux nouvelles destinations court-courriers pour l'été 2026.
Article publié le 10 décembre 2025 par David Dagouret
British Airways enrichit son programme estival 2026 avec deux nouvelles liaisons au départ de Londres Heathrow, renforçant sa présence sur le réseau court-courrier.
British Airways étend son réseau avec l'ajout de deux nouvelles destinations court-courriers à sa carte des lignes, notamment Tivat au Monténégro et Guernesey dans les îles Anglo-Normandes.
À partir du 14 mai 2026, British Airways opérera trois vols hebdomadaires entre Heathrow (Terminal 3) et Tivat, une destination prisée de la côte adriatique.
Les vols seront assurés les mardis, jeudis et samedis, selon les horaires suivants :
Londres Heathrow – Tivat (BA624)
- Mardi : départ 08h45 → arrivée 12h45
- Jeudi : départ 10h10 → arrivée 14h10
- Samedi : départ 11h10 → arrivée 15h10
Tivat – Londres Heathrow (BA625)
- Mardi : départ 13h35 → arrivée 15h45
- Jeudi : départ 14h55 → arrivée 17h05
- Samedi : départ 15h55 → arrivée 18h05
La compagnie ouvrira également une route annuelle entre Heathrow (Terminal 5) et Guernesey dès le 19 avril 2026. British Airways deviendra ainsi le seul transporteur à proposer une liaison directe entre Heathrow et l’île anglo-normande.
Les vols seront opérés tous les jours :
Londres Heathrow – Guernesey (BA1344)
- Quotidien : départ 11h55 → arrivée 12h55
Guernesey – Londres Heathrow (BA1345)
- Quotidien : départ 13h50 → arrivée 14h55
Ces ajouts permettent à British Airways de renforcer son offre régionale pour l’été 2026, tout en proposant aux voyageurs un accès direct depuis Heathrow vers deux destinations touristiques recherchées.
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