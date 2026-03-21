Actualité aéronautique
Corsair annonce des résultats solides pour l’année 2024/2025
Article publié le 12 décembre 2025 par David Dagouret
La compagnie aérienne a enregistré un résultat net de +15,2 M€ (contre 1,1 M€ l’an dernier), un résultat d’exploitation de +26,4 M€ (contre 3 M€ l’an dernier) et un chiffre d’affaires de 712 M€.
A la découverte de l'Airbus A330neo Corsair / atterrissage Pointe-à-Pitre
Corsair a annoncé des résultats solides pour l’année 2024/2025. La compagnie aérienne a enregistré un résultat net de +15,2 M€ (contre 1,1 M€ l’an dernier), un résultat d’exploitation de +26,4 M€ (contre 3 M€ l’an dernier) et un chiffre d’affaires de 712 M€.
Ces résultats viennent valider la stratégie de transformation menée par la compagnie depuis 2020, reposant sur le renouvellement intégral de la flotte.
Cette performance est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte de réduction d’activité marqué par une baisse de 6 % des rotations – liée notamment à l’arrêt de la ligne Paris-Montréal –, un début d’exercice affecté par les tensions sociales aux Antilles, ainsi que par le passage du cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024.
Corsair enregistre une amélioration importante de son coefficient de remplissage : +2,4 points sur l’ensemble de son réseau.
La compagnie bénéficie par ailleurs d’une amélioration de son prix moyen coupon (PMC), témoignant du succès de sa montée en gamme et de la qualité de ses classes avant (Business et Premium). Cette progression s’appuie également sur la très bonne performance des ventes ancillaires et du fret.
Enfin, il est à souligner que cette dynamique repose sur un très bon second semestre, et un quatrième trimestre particulièrement performant, contrastant avec l’été 2024 perturbé par les Jeux Olympiques de Paris.
Pour rappel, Aeroweb-fr.net a testé la compagnie française lors d'une liaison vers la Guadeloupe en mai dernier, voir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2025/06/a-la-decouverte-de-lairbus-a330neo-corsair
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