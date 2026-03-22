Actualité aéronautique
E-Props étend ses capacités industrielles
Article publié le 17 décembre 2025 par David Dagouret
Le fabricant français d'hélices a achevé la construction de son cinquième bâtiment industriel sur l'aérodrome de Sisteron.
Le fabricant français d’hélices en carbone E-Props a récemment achevé la construction de son cinquième bâtiment industriel sur son site de production, situé sur l’aérodrome de Sisteron (LFNS), dans les Alpes-de-Haute-Provence.
D’une superficie de 1 000 m², ce nouveau bâtiment porte à 8 200 m² la surface totale de l’usine. Il accompagne la montée en cadence de la production et soutient la croissance des activités de l’entreprise.
Cet agrandissement marque une étape stratégique pour E
E-Props, avec la préparation de l’arrivée de modèles d’hélices certifiées. L’entreprise est actuellement engagée dans les processus de certification PART 21G (production) et PART 21J (conception). Une première gamme d’hélices dispose déjà d’un Type Certificate, tandis que plusieurs autres sont en cours d’obtention.
Avec cet investissement, E-Props confirme sa dynamique de croissance et renforce progressivement sa position sur les marchés de l’aviation non certifiée et, très prochainement, certifiée.
- 23/03 Tragédie à New York : Collision mortelle entre un avion d'Air Canada Express et un camion de pompiers
- 23/03 ANA va lancer trois nouvelles livrées pour le 30e anniversaire de Pokémon
- 23/03 TAP Air Portugal : Nouvelles lignes Orlando et Tel Aviv, et Classe Premium en 2026
- 23/03 Marine nationale : Livraison du 18e Atlantique 2 (ATL2) Standard 6
- 19/03 Embraer livre les premiers A-29 Super Tucano à l'Uruguay
- 19/03 Vietnam Airlines finalise sa commande de 50 Boeing 737 Max
- 19/03 Volotea renouvelle la ligne Tarbes-Lourdes-Paris-Orly jusqu'en 2030
- 19/03Un F-35 américain, touché par des tirs iraniens, effectue un atterrissage d'urgence
- 16/03Commande historique : Atlas Air achète 20 Airbus A350F
- 16/03 Delta Air Lines partage plus d’un milliard d’euros du bénéfice 2025 avec ses employés du monde entier
- 16/03 Safran investit 280 M€ dans une usine de trains d'atterrissage au Maroc
- 16/03 Air Seychelles lance des vols directs Paris-Seychelles en Boeing 787
- 15/03 Attaque à la roquette contre l'aéroport de Bagdad : 5 blessés signalés
- 13/03 Thai Airways ajoute un vol supplémentaire Bangkok-Paris le 18 mars 2026
- 13/03 Perte d'un KC-135 américain au cours de l'opération Epic Fury
- 12/03 Air France et KLM augmentent leurs tarifs long-courriers face à la hausse du prix du pétrole
- 11/03 La Compagnie devient transporteur officiel de l’Équipe de France de football
- 11/03 KLM suspend ses vols vers Tel Aviv, Dubaï et l'Arabie Saoudite
- 11/03 Fête aérienne Le Temps des Hélices 2026 : dates, tarifs et informations
- 11/03 Falcon 10X : Dassault Aviation dévoile son nouvel avion d'affaires à Bordeaux