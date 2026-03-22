E-Props étend ses capacités industrielles

Article publié le 17 décembre 2025 par David Dagouret

Le fabricant français d'hélices a achevé la construction de son cinquième bâtiment industriel sur l'aérodrome de Sisteron.

Le fabricant français d’hélices en carbone E-Props a récemment achevé la construction de son cinquième bâtiment industriel sur son site de production, situé sur l’aérodrome de Sisteron (LFNS), dans les Alpes-de-Haute-Provence.

D’une superficie de 1 000 m², ce nouveau bâtiment porte à 8 200 m² la surface totale de l’usine. Il accompagne la montée en cadence de la production et soutient la croissance des activités de l’entreprise.

Cet agrandissement marque une étape stratégique pour E

E-Props, avec la préparation de l’arrivée de modèles d’hélices certifiées. L’entreprise est actuellement engagée dans les processus de certification PART 21G (production) et PART 21J (conception). Une première gamme d’hélices dispose déjà d’un Type Certificate, tandis que plusieurs autres sont en cours d’obtention.

Avec cet investissement, E-Props confirme sa dynamique de croissance et renforce progressivement sa position sur les marchés de l’aviation non certifiée et, très prochainement, certifiée.