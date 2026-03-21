Actualité aéronautique
easyJet annonce 3 nouvelles lignes en France pour 2026
Article publié le 12 décembre 2025 par David Dagouret
La compagnie orange lancera les liaisons Bordeaux-Palerme, Bâle-Mulhouse-Lille et Nantes-Strasbourg.
easyJet a annoncé trois nouvelles liaisons au départ des régions françaises : Bordeaux-Palerme, Bâle-Mulhouse-Lille et Nantes-Strasbourg.
La liaison Nantes–Strasbourg ouvrira le 17 avril 2026 et sera opérée à raison de deux vols hebdomadaires, les lundis et vendredis jusqu'à fin mai.
La route Bâle-Mulhouse–Lille sera lancée le 22 juin 2026 et opérée également les lundis et vendredis.Avec cette nouvelle liaison opérée en exclusivité, easyJet continue d’investir dans la connectivité des territoires, en reliant des régions où les alternatives terrestres restent peu pratiques. Cette ouverture renforce ainsi la connectivité entre Bâle et une région française à la fois culturelle, économique et touristique.
Enfin, la ligne Bordeaux–Palerme débutera le 27 juin 2026, avec un vol par semaine, chaque samedi.
Ces nouvelles lignes s’inscrivent dans la stratégie d’easyJet visant à renforcer la connectivité française interrégionale et vers l’Europe.
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