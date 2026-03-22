Actualité aéronautique
Icelandair dévoile ses données de trafic du mois de novembre 2025
Article publié le 16 décembre 2025 par David Dagouret
Le nombre de passagers transportés a augmenté de 15 % pour le mois de novembre.
Icelandair a transporté un total de 347 000 passagers en novembre, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. La croissance a été particulièrement forte sur le marché en provenance d'Islande, où le nombre de passagers a augmenté de 25 %, et sur le marché via l'Islande, qui a progressé de 18 %. 31 % des passagers se rendaient en Islande, 20 % voyageaient depuis l’Islande, 42 % transitaient par l'Islande sur des vols transatlantiques et 6 % voyageaient sur des vols domestiques en Islande.
Le coefficient d'occupation était de 83,5 % et la ponctualité a été remarquable à 88,8 %, soit une augmentation de 4,1 points de pourcentage par rapport à l'année dernière. Selon Cirium Analytics, Icelandair a été la compagnie aérienne la plus ponctuelle en novembre, une distinction obtenue pour la cinquième fois en 2025. Depuis le début de l'année, 4,7 millions de passagers ont voyagé avec Icelandair, soit une augmentation de 8 % par rapport à la même période l'an dernier.
L'activité de location a diminué, avec des ventes d'heures de vol nolisées vendues de 3 % en glissement annuel en novembre.
Le transport de marchandises, mesuré en tonnes-kilomètres de fret, a chuté de 10 %, en raison de l'exportation de poissons, moins importante que l'an dernier. Les émissions de CO₂ par tonne-kilomètre opérationnelle (OTK) ont diminué de 1 % grâce à une proportion plus élevée d'avions plus économes en carburant dans la flotte.
Bogi Nils Bogason, président et directeur général d'Icelandair a déclaré : "Novembre a été le mois le plus important de notre histoire, reflétant notre fort engagement à réduire la saisonnalité et à stimuler la demande pendant la période creuse. Nous sommes particulièrement satisfaits que le nombre de passagers ait dépassé l'augmentation de capacité, entraînant un taux de remplissage record pour le mois de novembre. Cette réussite est d'autant plus impressionnante que nous avons lancé cinq nouvelles destinations cet hiver. Combinés à une ponctualité exceptionnelle, la meilleure d'Europe pour la cinquième fois cette année, ces résultats soulignent la solidité et la fiabilité de notre réseau ainsi que le dévouement de nos employés."
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