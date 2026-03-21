Korean Air annonce la construction d’un hangar de maintenance de nouvelle génération à l’Aéroport International d’Incheon

Article publié le 10 décembre 2025 par David Dagouret

L'investissement est estimé à 176 milliards de wons sud-coréens (soit 10 milliards d’euros) en partenariat avec la société Incheon International Airport Corporation (IIAC).

Korean Air annonce la construction un nouveau hangar de maintenance aéronautique au sein d’un complexe high-tech de l'Aéroport International d'Incheon, grâce à un investissement conjoint de 176 milliards de wons sud-coréens (soit 10 milliards d’euros) en partenariat avec la société Incheon International Airport Corporation (IIAC).

Korean Air et l'IIAC ont signé un accord de mise en œuvre du « H3 Maintenance Facility Development Project» au Grand Hyatt Incheon. Keehong Woo, vice-président de Korean Air, Hak-jae Lee, président-directeur général de l'IIAC, et plus de 90 représentants du gouvernement, des autorités locales et de l'Assemblée nationale ont assisté à l'événement.

Le projet prévoit la création d'une installation de maintenance de nouvelle génération capable d'effectuer des inspections approfondies des aéronefs, des contrôles de composants et des travaux complexes de maintenance lourde et de modification. Alors que Korean Air fusionne avec Asiana Airlines, le nouveau hangar jouera un rôle clé dans le renforcement de ses capacités de maintenance, réparation et révision (MRO) et dans la création d'un centre de maintenance de classe mondiale au sein du complexe aéronautique high-tech d'Incheon.

Le hangar sera érigé sur un terrain de 69 299 m² et pourra accueillir simultanément deux avions moyen ou gros porteurs, ainsi qu’un appareil plus léger. La construction devrait débuter en 2027, et la mise en service est prévue pour fin 2029. Une fois achevée, l'installation accueillera environ 300 personnes, dont les équipes de maintenance expérimentées de Korean Air, et servira de centre majeur pour la maintenance lourde et la modification des avions.

Outre le nouveau hangar, Korean Air mène d'importants projets d'infrastructure en vue de la fusion avec Asiana Airlines, notamment un projet de 578 milliards de wons sud-coréens (soit 339 millions d’euros) visant à construire le plus grand centre de maintenance de moteurs d'Asie sur l'île de Yeongjong à Incheon, et un centre de recherche et développement sur la mobilité aérienne urbaine (UAM) et la sécurité aérienne de 1 200 milliards de wons sud-coréens (soit 703 839 euros) à Bucheon, dans la province de Gyeonggi.

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