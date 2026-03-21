Actualité aéronautique
Le groupe EDF porte sa participation dans AURA AERO à 2 millions d’euros
Article publié le 12 décembre 2025 par David Dagouret
Un an après son entrée au capital d’AURA AERO, le groupe EDF porte sa participation à hauteur de 2 millions d’euros via SAFIDI, sa filiale dédiée aux projets d’ancrage territorial.
Dans un contexte où l’aviation doit réduire significativement ses émissions, le Groupe EDF intensifie son soutien à AURA AERO pour accompagner la transition énergétique du secteur.
AURA AERO développe ERA, un avion régional hybride-électrique de 19 places disposant de près de 700 intentions d’achat pour une valeur estimée à 12 milliards de dollars. Au travers de son investissement, le Groupe EDF déploiera ses expertises énergétiques, de la performance des batteries à la gestion des recharges, en passant par l’intégration des besoins énergétiques dans les plateformes aéroportuaires.
En parallèle, la gamme INTEGRAL, la dernière génération d’avions biplaces de formation, poursuit son industrialisation. Les premiers INTEGRAL R sont livrés, INTEGRAL S avance vers sa certification et INTEGRAL E, premier appareil biplace 100 % électrique à capacité voltige, mène une campagne d’essais en vol après son vol inaugural en décembre 2024.
Au-delà de son engagement financier, le Groupe EDF met à disposition d’AURA AERO et du secteur aérien en général les compétences de ses équipes R&D et ingénierie. Celles-ci travaillent au développement et aux essais avancés de batteries ainsi qu’au déploiement d’infrastructures de recharge dédiées à l’aviation électrique, dans une logique de standardisation et d’interopérabilité à l’échelle européenne.
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