Actualité aéronautique

Qatar Airways augmente ses liaisons dans le monde

Article publié le 11 décembre 2025 par David Dagouret

La compagnie qatarie a, notamment, augmenté ses liaisons vers et depuis Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai et Singapour. 

Airbus A350-900 Qatar Airways

Airbus A350-900 Qatar Airways

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Qatar Airways a augmenté sa capacité vers Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai et Singapour cet hiver afin de répondre à la demande globale sur ces destinations. Cette augmentation de fréquence s'inscrit dans le cadre d'une amélioration plus large du programme hivernal de la compagnie aérienne, qui a déjà introduit des fréquences supplémentaires vers plus de 15 destinations majeures, notamment Le Cap, Dublin, Londres, Phuket et Toronto. 

À partir du 17 décembre 2025, les vols Qatar Airways vers Kuala Lumpur (KUL) passeront de 14 à 17 vols hebdomadaires. Ces services supplémentaires offriront des correspondances fluides entre Paris, Londres, Djeddah et l'Asie du Sud-Est via Doha. 

Du 15 décembre 2025 au 28 mars 2026, les vols de Qatar Airways vers Lagos (LOS) passeront de 10 à 14 vols hebdomadaires.

Du 1er janvier au 28 mars 2026, les vols passeront de 7 à 10 par semaine afin de répondre à la demande croissante en provenance et à destination de la Chine. 

À partir du 12 janvier 2026, Qatar Airways déploiera l'Airbus A380 sur certains vols à destination de Singapour.

qaar

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