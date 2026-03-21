Résultats pour les douze mois se terminant le 30 septembre 2025

Article publié le 11 décembre 2025 par David Dagouret

easyJet annonce une croissance des bénéfices de 9 % pour l'exercice 2025.

easyJet a annoncé ses résultats financiers pour l’exercice 2025. La compagnie renforce ainsi sa trajectoire, soutenue par une amélioration de ses performances opérationnelles, une demande soutenue et la montée en puissance d’easyJet holidays.

Pour l’exercice écoulé, l’entreprise affiche un EBIT de 703 millions £, en progression de 18 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse provient pour moitié de l’activité aérienne (+50 millions £) et pour moitié de la division vacances (+56 millions £). Le résultat avant impôts (PBT) atteint 665 millions £, soit une augmentation de 9 %.

La compagnie aérienne enregistre un PBT de 415 millions £, avec une croissance de 9 % des ASKs et une légère réduction du RASK (-3 %).

easyJet holidays a enregistré un PBT de 250 millions £, atteignant plus tôt que prévu son objectif à moyen terme.

La ponctualité (OTP) a gagné 3 points, atteignant 72 %, tandis que la satisfaction client globale est montée à 80 %, son niveau le plus élevé depuis plus de dix ans.

Le groupe affiche un ROCE de 18 %, en hausse de deux points, et un renforcement notable de son bilan, avec une trésorerie nette de 602 millions £.

easyJet aborde l’exercice 2026 avec des perspectives de croissance :

Une augmentation de 7 % des ASKs, liée notamment à un allongement des distances moyennes (+4 %).

Une progression estimée de jusqu’à 15 % du nombre de clients d’easyJet holidays.

Des réservations en avance par rapport à l’an passé : 81 % vendus au 1er trimestre (+2 points).

Un CASK attendu en légère inflation, mais partiellement compensé par des gains d’efficacité et des conditions carburant favorables.

La stratégie de montée en capacité se poursuit également, avec 17 livraisons d’avions prévues en 2026, 30 en 2027 et 43 en 2028.

Dans un contexte de demande soutenue, easyJet confirme sa volonté de progresser vers son objectif à moyen terme : dépasser le milliard de livres de bénéfices avant impôts.

Kenton Jarvis, Directeur Général d'easyJet, a déclaré : "Depuis que nous avons fixé nos objectifs à moyen terme en 2023, nous avons réalisé des progrès significatifs, enregistrant une amélioration de 46 % du bénéfice avant impôts, ajoutant 9 % cette année grâce à l'exécution continue et réussie de notre stratégie. easyJet holidays annonce aujourd'hui un objectif encore plus ambitieux après avoir atteint son objectif plus tôt que prévu.

Notre concentration sur l'investissement dans les opérations et l'amélioration de l'expérience client, en offrant l’accueil le plus chaleureux à bord, a permis d'améliorer la ponctualité, d'accroître la satisfaction client et d'optimiser les coûts cette année.

Ayant récemment célébré notre 30e anniversaire, je suis fier de ce qu'easyJet a accompli. Très peu d'entreprises restent aussi proches de leurs racines qu'easyJet - rendant le voyage facile et abordable tout en contribuant de manière significative à la croissance économique grâce à une connectivité accrue, un choix pour les consommateurs et des emplois.

Nous sommes bien placés pour saisir les opportunités significatives à venir, et nous sommes confiants dans l'atteinte de notre objectif à moyen terme de générer plus de 1 milliard de livres sterling de bénéfice avant impôts."





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