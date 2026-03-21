Actualité aéronautique

SaiAir réceptionne deux Tecnam P2012 Traveller pour accompagner sa croissance

Article publié le 12 décembre 2025 par David Dagouret

SaiAir renforce sa flotte : deux Tecnam P2012 Traveller rejoignent l’opérateur allemand pour soutenir son développement régional.

SaiAir réceptionne deux Tecnam P2012 Traveller pour accompagner sa croissance

SaiAir réceptionne deux Tecnam P2012 Traveller pour accompagner sa croissance

© Tecnam

Le constructeur italien Tecnam a annoncé la livraison de deux P2012 Traveller à la jeune compagnie allemande SaiAir GmbH, spécialisée dans les services de transport aérien régional. La remise officielle s’est tenue au siège de Tecnam à Capoue, où l’équipe de SaiAir est venue réceptionner ses nouveaux appareils avant leur mise en service.

Ces deux avions rejoindront prochainement les bases opérationnelles de la compagnie, situées à Lahr et Nuremberg, pour soutenir le développement progressif de son réseau. 

SaiAir collabore également avec Franconia Air Service (ATO/FTO) afin de renforcer les normes de formation et l'excellence opérationnelle à mesure que la société développe sa flotte et ses services.

tecnam

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