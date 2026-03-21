SaiAir réceptionne deux Tecnam P2012 Traveller pour accompagner sa croissance

Article publié le 12 décembre 2025 par David Dagouret

SaiAir renforce sa flotte : deux Tecnam P2012 Traveller rejoignent l’opérateur allemand pour soutenir son développement régional.

Le constructeur italien Tecnam a annoncé la livraison de deux P2012 Traveller à la jeune compagnie allemande SaiAir GmbH, spécialisée dans les services de transport aérien régional. La remise officielle s’est tenue au siège de Tecnam à Capoue, où l’équipe de SaiAir est venue réceptionner ses nouveaux appareils avant leur mise en service.

Ces deux avions rejoindront prochainement les bases opérationnelles de la compagnie, situées à Lahr et Nuremberg, pour soutenir le développement progressif de son réseau.

SaiAir collabore également avec Franconia Air Service (ATO/FTO) afin de renforcer les normes de formation et l'excellence opérationnelle à mesure que la société développe sa flotte et ses services.

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