Actualité aéronautique

Twin Jet lance une liaison entre Marseille et Biarritz

Article publié le 15 décembre 2025 par David Dagouret

Dès le 26 janvier 2026, Twin Jet lance une nouvelle ligne directe entre Marseille et Biarritz. 

Beech 1900D Twin Jet

Beech 1900D Twin Jet

© David Dagouret pour Pictaero.com

Twin Jet a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison directe entre Marseille et Biarritz à compter du 26 janvier 2026 à raison de trois vols par semaine, opérés les lundis, mercredis et vendredis. 

Programme des vols Twin Jet :

  • Départ de Marseille à 06:40, arrivée à Biarritz à 08:15 le lundi. 
  • Départ de Biarritz à 08:45, arrivée à Marseille à 10:20 le lundi.
  • Départ de Marseille à 11:55, arrivée à 13:30 à Biarritz le mercredi et vendredi.
  • Départ de Biarritz à 14:00, arrivée à 15:35 à Marseille le mercredi et vendredi. 

twinjet

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