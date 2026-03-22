Volotea renforce sa présence à Toulouse

Article publié le 16 décembre 2025 par David Dagouret

La compagnie a annoncé 3 nouvelles routes et l'arrivée d'un deuxième avion.

Forte de ses bons résultats en 2025, Volotea annonce pour 2026 une offre de 710 000 sièges (+33 % vs 2025, avec une offre de plus de 534 000 sièges), la plus importante offre de Volotea à l'Aéroport Toulouse-Blagnac depuis le début de ses opérations il y a 12 ans, et neuf ans après l’inauguration de sa base toulousaine en 2016.

Volotea a annoncé le lancement de trois nouvelles lignes vers Pise en Italie, Fuerteventura et Grande Canarie en Espagne pour la saison hiver 2026.

La liaison entre Toulouse et Pise sera lancée à à partir du 5 novembre 2026, deux fois par semaine, les jeudis et dimanches.

Fuerteventura sera opérée à partir du 7 novembre prochain, une fois par semaine, les samedis.

La ligne vers Grande Canarie sera également lancée à partir partir du 7 novembre 2026 à raison d’une fois par semaine les samedis.

Ces nouvelles destinations sont d’ores et déjà disponibles sur le site de Volotea et seront soutenues par l’arrivée d’un 2ème avion sur la base toulousaine en 2026, favorisant le développement économique et social du territoire en générant environ 30 nouveaux emplois directs.

Cet appareil supplémentaire permettra également d’augmenter les fréquences et la capacité sur certaines liaisons stratégiques. Lille verra sa capacité doubler avec 65 000 sièges supplémentaires et 382 vols en plus (jusqu’à 11 vols par semaine), tandis que Malaga bénéficiera de 16 000 sièges additionnels cet été et jusqu'à fin 2026. La capacité sera également augmentée vers Caen (+12 000 sièges) et Madrid (+14 000 sièges), avec des fréquences renforcées sur les deux destinations. Madrid verra notamment ses liaisons doublées pendant la saison estivale. Du côté des destinations méditerranéennes, Olbia accueillera 11 000 sièges supplémentaires, en doublant les fréquences estivales, Palerme 9 000 sièges permettant 2 vols hebdomadaires en été, et Majorque 2 000 sièges additionnels. Enfin, Split bénéficiera de 5 000 sièges supplémentaires permettant 2 vols par semaine en été, et Strasbourg verra ses fréquences augmenter entre mai et novembre grâce à 7 000 sièges supplémentaires.

L’année 2025 a été marquée également par l’ouverture de 2 nouvelles routes au départ de l’Aéroport de Toulouse-Blagnac vers Rennes et Luxembourg. La liaison vers Luxembourg sera notamment inaugurée le 20 février prochain, à raison de deux vols par semaine, les mardis et vendredis.

Grâce à ces nouvelles destinations, Volotea propose désormais 23 destinations à travers 6 pays (Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie et Luxembourg).

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