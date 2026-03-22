Vueling renforce la ligne Marseille–Barcelone

Article publié le 16 décembre 2025 par David Dagouret

La compagnie augmente de 5,2 % du nombre de sièges offerts et jusqu’à 6 vols par semaine vers la capitale catalane entre les mois de décembre et mars.

Pour l’hiver 2025–2026, Vueling, compagnie aérienne low cost du groupe IAG, renforce sa liaison entre Marseille et Barcelone avec une progression de 5,2 % du nombre de sièges offerts et jusqu’à 6 vols par semaine vers la capitale catalane entre les mois de décembre et mars.

Cet ajustement s’inscrit dans une dynamique plus large : le nombre de sièges offerts par Vueling entre Barcelone et la France augmente de 9,6 % cet hiver, tandis que les échanges France–Espagne connaissent une croissance de +9,9 %.

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