Actualité aéronautique

Vueling renforce la ligne Marseille–Barcelone

Article publié le 16 décembre 2025 par David Dagouret

La compagnie augmente de 5,2 % du nombre de sièges offerts et jusqu’à 6 vols par semaine vers la capitale catalane entre les mois de décembre et mars.  

Airbus A320neo Vueling

Airbus A320neo Vueling

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Pour l’hiver 2025–2026, Vueling, compagnie aérienne low cost du groupe IAG, renforce sa liaison entre Marseille et Barcelone avec une progression de 5,2 % du nombre de sièges offerts et jusqu’à 6 vols par semaine vers la capitale catalane entre les mois de décembre et mars.

Cet ajustement s’inscrit dans une dynamique plus large : le nombre de sièges offerts par Vueling entre Barcelone et la France augmente de 9,6 % cet hiver, tandis que les échanges France–Espagne connaissent une croissance de +9,9 %.

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