Actualité aéronautique
Accident d’un ATR 42-500 en Indonésie : l’appareil retrouvé en zone montagneuse près de Makassar
Article publié le 17 janvier 2026 par David Dagouret
Un ATR 42-500 exploité par Indonesia Air Transport s’est écrasé samedi dans une région montagneuse du sud de l’île de Sulawesi après la perte du contact radar. Onze personnes se trouvaient à bord de l’appareil.
Un avion de type ATR 42-500, immatriculé PK-THT et exploité par Indonesia Air Transport, a été impliqué dans un accident aérien samedi 17 janvier 2026 en Indonésie. L’appareil assurait une liaison intérieure entre l’aéroport Adi Soecipto de Yogyakarta et l’aéroport international Sultan Hasanuddin de Makassar lorsqu’il a perdu le contact avec les services de contrôle aérien dans l’après-midi.
Selon les informations communiquées par les autorités locales, le contact radar a été interrompu alors que l’avion survolait une zone montagneuse située au nord de Makassar. Des opérations de recherche ont été engagées rapidement afin de localiser l’appareil dans cette région au relief escarpé.
L’épave de l’ATR 42-500 a été retrouvée le jour même au pied du mont Bulusaraung, dans le district de Pangkep, en Sulawesi du Sud. La zone est connue pour son terrain accidenté, ce qui a compliqué l’accès aux équipes de secours et aux autorités chargées des premières constatations.
Il a ensuite été confirmé que l’avion transportait onze personnes au total, dont trois passagers et huit membres d’équipage. À ce stade, aucune information officielle n’a été communiquée concernant les circonstances précises de l’accident. Une enquête doit être menée par les autorités compétentes afin de déterminer les causes de la perte de contact et de l’accident.
L’ATR 42-500 est un avion régional largement utilisé sur les liaisons domestiques, notamment dans les régions à géographie complexe comme l’archipel indonésien.
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