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Air France célèbre le 50e anniversaire du premier vol commercial du Concorde
Article publié le 30 janvier 2026 par David Dagouret
Air France célèbre le cinquantenaire de l'épopée supersonique du Concorde. Découvrez un documentaire exclusif et une collection d'objets collector pour rendre hommage à ce mythe de l'aviation française.
Le 21 janvier 1976, Air France effectuait son premier vol commercial en Concorde, à destination de Dakar et Rio de Janeiro. Cinquante ans plus tard, la compagnie célèbre cet héritage d’excellence devenu mythique dans l’aviation française, et lance une collection exclusive d’objets bientôt disponibles sur shopping.airfrance.com. La compagnie a, également, dévoilé, le 21 janvier 2026 à 7 heures sur sa chaîne YouTube un documentaire événement retraçant l’histoire de ce mythe de l’aviation française.
Le mercredi 21 janvier 1976, à 12h40, le Concorde d’Air France immatriculé F-BVFA effectue son premier vol commercial vers Rio de Janeiro après une escale à Dakar. Ce jour-là, après seulement 7 heures et 26 minutes de vol, Air France inaugure son ère supersonique, qui se poursuivra pendant 27 années, jusqu’en 2003. À quelque 18 000 mètres d’altitude – soit deux fois plus haut que les autres avions long-courriers – les passagers peuvent alors admirer la courbure de la Terre à travers les hublots.
Pouvant accueillir 100 clients, le Concorde atteignait une vitesse de croisière de Mach 2.02, soit 2 170 km/h. Sa silhouette élancée, unique et immédiatement reconnaissable, affichait une envergure de 26 mètres, une longueur de 62 mètres et une hauteur de 12 mètres.
Maquette d’avion, foulard en soie, écharpe, carnet ou encore porte-clé : une dizaine d’objets inédits, dont certains en édition limitée, seront proposés progressivement à partir de février 2026 sur shopping.airfrance.com.
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