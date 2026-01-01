Actualité aéronautique
Air Inuit lance le premier Boeing 737-800NG Combi au monde
Article publié le 26 janvier 2026 par David Dagouret
Air Inuit met en service le tout premier Boeing 737-800NG configuré en "combi" (fret et passagers). Cet appareil relie désormais Montréal à Kuujjuaq avec une efficacité accrue.
Air Inuit, propriété des Inuits du Nunavik par l’intermédiaire de la Société Makivvik, a annoncé le 12 janvier dernier que son premier Boeing 737‑800NG combi récemment modifié a obtenu la certification de Transports Canada, marquant la mise en service du tout premier 737‑800NG au monde configuré à la fois pour le transport de passagers et de marchandises.
L’appareil est entré officiellement en service sur la liaison Montréal–Kuujjuaq d’Air Inuit le 13 janvier 2026.
Le Boeing 737‑800NG combi représente une avancée majeure dans la capacité des avions polyvalents à répondre aux réalités nordiques. Converti par KF Aerospace, l’appareil est doté d’un compartiment cargo avant pouvant accueillir cinq palettes ainsi que d’une cabine passagers de 90 sièges à l’arrière.
Cette première mondiale s’inscrit dans la stratégie plus large de modernisation de la flotte d’Air Inuit, amorcée avec l’acquisition de trois Boeing 737‑800 Next‑Generation destinés à remplacer progressivement la flotte de 737‑200. Le nouvel appareil offre un confort accru aux passagers, une connexion Wi‑Fi en vol alimentée par Starlink, une meilleure efficacité énergétique, une technologie avionique moderne et une capacité passagers‑marchandises accrue pour répondre aux besoins essentiels des communautés du Nunavik et au‑delà.
La conversion combi du troisième des trois 737‑800 acquis par Air Inuit en 2023 devrait être achevée en février 2026.
Sur le même sujet
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel
- 06/05 Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque
- 05/05Gagnez vos places pour France Air Expo 2026 avec Aeroweb & Pictaero
- 05/05 AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget
- 05/05 easyJet inaugure la ligne Paris-Reykjavik
- 05/05 Corsair inaugure son nouveau salon Business à La Réunion
- 05/05 L’Aéroport Nice Côte d’Azur inaugure l’extension de son Terminal 2
- 05/05 Résultats financiers provisoires de Korean Air au premier trimestre
- 04/05 TAP Air Portugal enregistre des bénéfices pour la quatrième année consécutive
- 04/05 Icelandair a transporté 342 000 passagers en mars 2026
- 04/05 Corsair dévoile son programme pour l’été 2026
- 04/05 Malaysia Airlines étend son réseau en Asie
- 03/05 Airbus : résultats du mois de mars
- 02/05Fin des activités de Spirit Airlines
- 01/05 Rafale Solo Display 2026 : une nouvelle livrée pour l'ambassadeur de l'armée de l'Air et de l'Espace
- 01/05 France Air Expo 2026 à Lyon-Bron : le rendez-vous incontournable de l’aviation générale
- 27/04Clap de fin pour la compagnie Air Antilles
- 27/04 SUM Air commande jusqu’à huit ATR 72-600
- 27/04 beOnd lance une nouvelle liaison entre Paris et Malé dès décembre 2026
- 27/04 Air Canada reçoit son premier Airbus A321 XLR