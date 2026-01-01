Air Inuit lance le premier Boeing 737-800NG Combi au monde

Article publié le 26 janvier 2026 par David Dagouret

Air Inuit met en service le tout premier Boeing 737-800NG configuré en "combi" (fret et passagers). Cet appareil relie désormais Montréal à Kuujjuaq avec une efficacité accrue.

Air Inuit, propriété des Inuits du Nunavik par l’intermédiaire de la Société Makivvik, a annoncé le 12 janvier dernier que son premier Boeing 737‑800NG combi récemment modifié a obtenu la certification de Transports Canada, marquant la mise en service du tout premier 737‑800NG au monde configuré à la fois pour le transport de passagers et de marchandises.

L’appareil est entré officiellement en service sur la liaison Montréal–Kuujjuaq d’Air Inuit le 13 janvier 2026.

Le Boeing 737‑800NG combi représente une avancée majeure dans la capacité des avions polyvalents à répondre aux réalités nordiques. Converti par KF Aerospace, l’appareil est doté d’un compartiment cargo avant pouvant accueillir cinq palettes ainsi que d’une cabine passagers de 90 sièges à l’arrière.

Cette première mondiale s’inscrit dans la stratégie plus large de modernisation de la flotte d’Air Inuit, amorcée avec l’acquisition de trois Boeing 737‑800 Next‑Generation destinés à remplacer progressivement la flotte de 737‑200. Le nouvel appareil offre un confort accru aux passagers, une connexion Wi‑Fi en vol alimentée par Starlink, une meilleure efficacité énergétique, une technologie avionique moderne et une capacité passagers‑marchandises accrue pour répondre aux besoins essentiels des communautés du Nunavik et au‑delà.

La conversion combi du troisième des trois 737‑800 acquis par Air Inuit en 2023 devrait être achevée en février 2026.

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