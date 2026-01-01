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Airbus livre 793 avions en 2025 et atteint un carnet de commandes record

Article publié le 26 janvier 2026 par David Dagouret

Performance solide pour Airbus en 2025 avec 793 livraisons et 1 000 nouvelles commandes. L'avionneur européen termine l'année avec un carnet de commandes historique de 8 754 appareils, porté par le succès de la famille A320 et des gros-porteurs.

Chaîne d'assemblage Airbus A350

Chaîne d'assemblage Airbus A350

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Airbus a livré 793 avions commerciaux à 91 clients dans le monde en 2025 et a enregistré 1 000 nouvelles commandes brutes dans son activité Avions commerciaux. Le carnet de commandes à fin décembre 2025 a atteint un nouveau record de fin d’année avec 8  754 appareils.

L'année a été marquée par plusieurs livraisons importantes et a accueilli de nouveaux opérateurs pour les A220, A321XLR, A330neo et A350-1000 dans toutes les régions. Airbus a également enregistré des commandes renouvelées et conquis de nouveaux clients clés, tant pour les monocouloirs que pour les gros-porteurs. Le carnet de commandes des gros-porteurs a atteint un niveau record de 1 124 appareils en fin d'année.

Les livraisons détaillées sont les suivantes : 

  • Famille A220 : 93
  • Famille A320 : 607
  • Famille A330 : 36
  • Famille A350 : 57 

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