American Airlines agrandit et rénove son salon Admirals Club à l'aéroport de Washington DCA

Article publié le 12 janvier 2026 par David Dagouret

American Airlines modernise son salon Admirals Club du Hall D à Washington Ronald Reagan (DCA). Avec 930 m² et 50 % de places supplémentaires, la compagnie améliore l'expérience voyageur sur son hub stratégique.

American Airlines rénove son salon Admirals Club® situé dans le hall D de l'aéroport national Ronald Reagan (DCA) à Washington. Le salon rénové s'étendra sur plus de 930 mètres carrés, offrant environ 50 % de places assises supplémentaires.

American Airlines opère plus de 255 vols quotidiens aux heures de pointe au départ de l'aéroport international de Washington (DCA), reliant ses clients à plus de 90 destinations. La compagnie aérienne reste attachée à son service auprès de la communauté de Washington et s'engage à offrir une expérience de voyage de premier ordre.

Pendant la durée du chantier, le salon actuel sera fermé, mais les clients pourront continuer d'accéder aux salons Admirals Club® des halls C et E.

Sur le même sujet