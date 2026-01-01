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American Airlines fête ses 100 ans : une livrée spéciale et des festivités pour son centenaire
Article publié le 20 janvier 2026 par David Dagouret
Pour son 100e anniversaire, la compagnie dévoile une livrée spéciale sur Boeing 737, des produits exclusifs et un site dédié à son histoire légendaire.
American Airlines fête, cette année, son 100e anniversaire. La compagnie américaine a débuté ses activités en 1926 avec un vol entre Chicago et Saint-Louis. American Airlines organisera divers festivités et proposera divers initiatives pour commémorer son centenaire.
Première initiative, une livrée spéciale du centenaire sur le Boeing 737 immatriculé N840AN. À l'arrière de l'appareil, sont apposés des anneaux argentés symbolisant l'infini, emblème du centenaire d'American Airlines alors qu'à l'avant de l'appareil est inscrit le chiffre 100.
Ce logo du centenaire sera visible sur les plateformes numériques de la compagnie, notamment aa.com, les réseaux sociaux, les écrans de divertissement à bord et les produits dérivés, y compris les maquettes d'avions arborant la livrée du centenaire . Par ailleurs, la compagnie apposera un autocollant spécial reprenant ce logo sur sa flotte de plus de 1 500 appareils, célébrant ainsi le centenaire d'American Airlines à chaque vol.
Les voyageurs pourront profiter d'attentions spéciales pour l'occasion, notamment des trousses de confort, des pyjamas, des offres de restauration à bord et d'autres surprises disponibles pour une durée limitée.
American Airlines a lancé un site web dédié à son histoire, aa.com/american100, pour découvrir les 100 premières années de la compagnie, lire des témoignages de ses employés et acheter des produits dérivés du centenaire.
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