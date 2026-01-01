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Aviation Capital Group commande 50 Boeing 737 Max

Article publié le 26 janvier 2026 par David Dagouret

La commande de 737-10 est la plus importante commande jamais passée par un loueur pour ce type d'appareil.  

Aviation Capital Group commande 50 Boeing 737 MAX supplémentaires

Aviation Capital Group commande 50 Boeing 737 MAX supplémentaires

© Boeing

Boeing et Aviation Capital Group ont annoncé que le loueur d'avions a passé une nouvelle commande de 50 avions 737 Max, dont 25 737 Max 8 et 25 737 Max 10.

L'acquisition de 50 appareils supplémentaires porte le carnet de commandes de Boeing 737 Max d'ACG à 121 unités, dont 50 commandes fermes pour le 737-10. Grâce à cet achat, ACG détient le plus important carnet de commandes de 737-10 parmi les loueurs.

boeing

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