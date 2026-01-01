Aviation Capital Group commande 50 Boeing 737 Max

Article publié le 26 janvier 2026 par David Dagouret

La commande de 737-10 est la plus importante commande jamais passée par un loueur pour ce type d'appareil.

Boeing et Aviation Capital Group ont annoncé que le loueur d'avions a passé une nouvelle commande de 50 avions 737 Max, dont 25 737 Max 8 et 25 737 Max 10.

L'acquisition de 50 appareils supplémentaires porte le carnet de commandes de Boeing 737 Max d'ACG à 121 unités, dont 50 commandes fermes pour le 737-10. Grâce à cet achat, ACG détient le plus important carnet de commandes de 737-10 parmi les loueurs.

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