Daher dévoile le TBM 980, nouvelle génération de la famille TBM

Article publié le 31 janvier 2026 par David Dagouret

Daher a présenté le TBM 980, nouvelle évolution de sa gamme TBM, intégrant l’avionique Garmin G3000 PRIME. Certifié par l’EASA et la FAA, ce monoturbopropulseur haut de gamme combine une ergonomie de cockpit entièrement repensée, des performances éprouvées et un niveau de sécurité renforcé, marquant une étape clé dans la stratégi

Daher a dévoilé, le 15 janvier dernier, la dernière version de sa famille d'avions TBM, le TBM 980, qui intègre l'avionique G3000® PRIME.

Avec l’intégration de l’avionique G3000® PRIME, le TBM 980 offre une interface particulièrement intuitive et une ergonomie optimisée. Trois écrans tactiles de 14 pouces bord-à-bord assurent un contrôle fluide des fonctions de vol, tout en réduisant la charge de travail pilote grâce à des préréglages personnalisables et une interface utilisateur simplifiée.

Côté performances et efficacité opérationnelle, le TBM 980 reprend les atouts du TBM 960 avec le turbopropulseur PT6E-66XT de Pratt & Whitney Canada et l’hélice composite Hartzell à cinq pales, associés à un système FADEC (Full Authority Digital Engine Control).

Avec une certification de navigabilité obtenue auprès de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) et la Federal Aviation Administration (FAA) américaine, Daher peut commencer dès à présent les livraisons du TBM 980.

En matière de sécurité, le TBM 980 bénéficie de l’e-copilot® de Daher, qui s’appuie sur des systèmes automatisés éprouvés sur la série TBM 900, incluant la détection météo avancée, la protection contre le givrage, la surveillance de l’enveloppe de vol, le mode de descente d’urgence et HomeSafe™ pour un atterrissage automatique en cas d’incapacité du pilote.

L’expérience passager est encore améliorée par de nouveaux équipements cabine, avec la possibilité d’installer un terminal Starlink Mini pour une connectivité Internet par satellite, des ports USB-C 100 watts pour la recharge des appareils mobiles, ainsi qu’un Passenger Comfort Display amélioré affichant les informations de route.

Le TBM 980 est le premier aéronef certifié sous l’identité de Daher Aircraft. Dans le cadre de la restructuration globale du groupe Daher, définie par le plan stratégique « Takeoff 2027 », Daher Aircraft est devenue l’entité juridique regroupant l’ensemble des activités liées aux gammes d’avions de la société.

Au 31 décembre 2025, 1 294 TBM avaient été livrés dans le monde.