Actualité aéronautique

Delta Air Lines commande jusqu’à 60 Boeing 787 Dreamliner pour ses vols long-courriers

Article publié le 30 janvier 2026 par David Dagouret

Delta Air Lines a annoncé sa première commande directe de Boeing 787 Dreamliner avec l’acquisition de 30 appareils 787-10, assortie d’options portant le total potentiel à 60 avions. 

Boeing 787-10 Dreamliner Delta Air Lines

Boeing 787-10 Dreamliner Delta Air Lines

© Boeing

Boeing et Delta Air Lines ont annoncé, le 13 janvier dernier, que la compagnie aérienne américaine a passé sa première commande directe pour un maximum de 60 787 Dreamliners afin de soutenir sa croissance sur les vols long-courriers internationaux et de renouveler sa flotte gros-porteurs. L'achat par Delta de 30 appareils 787-10 – avec la possibilité d'acquérir jusqu'à 30 autres exemplaires de la plus grande version du 787. Le Boeing 787-10 de Delta Air Lines pourra accueillir un total de 336 passagers. 

Cette commande porte à 130 le nombre d'avions Boeing commandés par Delta, dont 100 Boeing 737 max 10. 

delta

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