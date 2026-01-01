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Embraer bat ses records en 2025 avec 244 avions livrés
Article publié le 20 janvier 2026 par David Dagouret
L'avionneur brésilien a livré 244 appareils, portés par le succès du Phenom 300 et de la famille E2. Les divisions Aviation d'affaires et commerciale atteignent leurs objectifs annuels.
Embraer a livré 91 avions au quatrième trimestre de l'année 2025. Ce résultat représente une amélioration par rapport au troisième trimestre 2025 et au quatrième trimestre 2024, où 62 et 75 jets avaient été livrés respectivement.
Au cours du quatrième trimestre 2025, 32 nouveaux jets commerciaux ont été livrés, dont 15 modèles E195-E2. Au cours de cette période, Embraer aviation commerciale a surpassé les résultats du troisième trimestre 2025 et du quatrième trimestre 2024, qui avaient enregistré respectivement 20 et 31 livraisons. En 2025, Commercial Aviation a livré 78 jets, conformément à ses prévisions de 77 à 85 appareils pour l'année.
Embraer Executive Jets a enregistré 53 livraisons, contre 41 jets livrés au 3e trimestre 2025 et 44 au 4e trimestre 2024. Le point fort du trimestre a été le Phenom 300, avec 23 unités livrées. En 2025, la division Aviation d'affaires a livré 155 jets, soit le haut de la fourchette de ses prévisions pour l'année, qui était de 145 à 155 unités.
Dans le domaine de la défense et de la sécurité, la société a livré 2 exemplaires de son avion de transport militaire multimission, le KC-390 Millennium, et 4 A-29 Super Tucano au cours du trimestre.
En 2025, la société a livré un total de 244 avions dans les domaines de l'aviation commerciale, de l'aviation d'affaires et de la défense et de la sécurité, dépassant les 206 unités livrées l'année précédente.
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