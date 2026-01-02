Embraer livre les premiers A-29N Super Tucano à l'armée de l'air portugaise

Article publié le 2 janvier 2026 par David Dagouret

Le Portugal devient le premier pays à exploiter la nouvelle variante de l'A-29 configurée pour répondre aux exigences opérationnelles de l'OTAN.

Embraer a livré le 17 décembre dernier les cinq premiers A-29N Super Tucano à l’Armée de l’air portugaise (PRT AF) lors d’une cérémonie organisée dans les locaux d’OGMA, en présence des autorités, de dirigeants d’Embraer et d’invités. Cette livraison intervient un an et un jour seulement après la signature de l’accord d’acquisition,

À cette occasion, Embraer et l'État portugais ont signé une lettre d'intention en vue de l'éventuelle implantation d'une chaîne d'assemblage final pour l'A-29N au Portugal. Les appareils produits sur ce site permettraient de répondre aux demandes potentielles d'autres pays européens, par le biais de négociations intergouvernementales, contribuant ainsi au renforcement de l'industrie de défense au Portugal et en Europe.

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