Emirates accélère le déploiement de l’Économie Premium sur plus de 80 destinations avec ses A350 et Boeing 777 modernisés

Article publié le 30 janvier 2026 par David Dagouret

Emirates poursuit l’expansion de sa nouvelle classe Économie Premium à l’échelle mondiale en déployant ses Airbus A350, A380 et Boeing 777 rétrofités vers des destinations clés en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Australie. D’ici le 1er juillet, plus de 84 liaisons proposeront cette cabine intermédiaire, avec notamment l’arrivée de l’A350 sur de nouveaux vols quotidiens vers Phuket, Le Cap et Copenhague.

Emirates poursuit le déploiement de ses Boeing 777 modernisés et de ses nouveaux A350 vers des destinations clés en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Australie, proposant ainsi la classe Economie Premium. La compagnie aérienne déploiera son A350 sur de nouveaux vols quotidiens vers Phuket, Le Cap et Copenhague.

Les passagers pourront ainsi expérimenter la nouvelle classe Economie Premium d'Emirates. D'ici le 1er juillet, la compagnie aérienne déploiera ses A380 et Boeing 777 rétrofités, ainsi que ses A350, tous dotés de la nouvelle classe Economie Premium sur plus de 84 liaisons.

À partir du 1er juillet, un troisième vol quotidien entre Dubaï et Phuket ainsi qu’un troisième vol quotidien vers et depuis Le Cap entreront en service.

À partir du 1er juillet, le vol EK390 d'Emirates à destination de Phuket décollera de Dubaï à 22h40 pour atterrir à 8h10 le lendemain. Le vol retour, EK391, partira de Phuket à 10h00 pour se poser à Dubaï à 13h05.

Le 1er juillet également, le vol EK778 quittera Dubaï à 10h25 pour atterrir au Cap à 18h05 ; le vol retour, EK779, décollera du Cap à 20h00 et se posera à Dubaï à 07h25 le lendemain matin.

À compter du 1er juin, un second vol quotidien sera mis en place entre Dubaï et Copenhague. Ces trois vols seront assurés par le tout dernier A350 de la compagnie aérienne, doté de la nouvelle classe Economie Premium, ainsi que les dernières cabines Classe Affaires et Classe Economique.

Le vol EK153 d'Emirates partira de Dubaï à 14h50 pour arriver à Copenhague à 19h45. Le vol retour, EK154, décollera de Copenhague à 21h35 pour atterrir à Dubaï à 5h55 le lendemain

La compagnie aérienne exploitera également son A350 au départ de Rome à partir du 29 mars et de Taipei à partir du 1er mai.

Planning prévisionnel des nouvelles liaisons dotées de la Classe Economie Premium

Europe et Amérique du Nord

Barcelone et Mexico : Emirates assurera ses vols EK187/188 à partir du 1er février avec un Boeing 777-300ER rétrofité. Les vols EK255/256, reliant Barcelone à Mexico, seront assurés quotidiennement à partir du 15 février* sur un Boeing 777-200LR rétrofité avec 3 cabines, dont la Classe Economie Premium.

Rome : le vol quotidien EK099/100 sera assuré par un A350 à partir du 29 mars.

Copenhague : ajout d'un second vol quotidien à partir du 1er juin avec un A350 Emirates, sous le numéro EK153/154.

Asie

Cochin : à partir du 29 janvier, deux des sept vols hebdomadaires (jeudi et dimanche) sur la ligne EK530/531 entre Dubaï et Cochin seront assurés par un Boeing 777-200LR réaménagé.

Karachi : à partir du 1er mars, le Boeing 777-200LR rétrofité en trois classes assurera quotidiennement la liaison EK606/607.

Taipei : Emirates exploitera son Boeing 777-200LR modernisé sur le vol quotidien EK386/387 du 15 mars* au 30 avril. À partir du 1er mai, ces services seront assurés par l'A350 de la compagnie.

Phuket : une troisième liaison quotidienne entre Dubaï et Phuket - EK 390/391 - sera mise en service à partir du 1er juillet.

Australie

Brisbane : à partir du 29 mars, les vols quotidiens EK430/431 seront assurés par un Boeing 777-300ER réaménagé en quatre classes, s'ajoutant aux liaisons en A380 rétrofité mises en service l'année dernière.

Afrique

Addis-Abeba : à partir du 1er mars, le Boeing 777-200LR modernisé à trois classes assurera quotidiennement les vols EK723/724.

Le Cap : le troisième vol quotidien sur la ligne Dubaï-Le Cap, annoncé lors du salon aéronautique de Dubaï 2025, sera assuré par un A350 Emirates nouvelle génération à partir du 1er juillet 2026.

Moyen-Orient

Bassorah : le vol EK947/948 du jeudi sera assuré sur un Boeing 777-300ER rétrofité à quatre cabines à partir du 29 janvier.

Koweït City : le vol quotidien EK859/860 entre Dubaï et Koweït City sera assuré sur un Boeing 777 rétrofité du 1er février au 30 avril, puis sur un A350 Emirates à partir du 1er mai.

Téhéran : à compter du 29 mars, un B777 rétrofité en configuration quatre cabines assurera les vols quotidiens EK979/980.

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