Article publié le 31 janvier 2026 par David Dagouret

Emirates a présenté une nouvelle livrée dédiée aux quatre tournois du Grand Chelem sur l’un de ses Airbus A380. Ce design inédit célèbre l’engagement de la compagnie auprès de l’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open, et accompagnera les opérations long-courriers d’Emirates pour les années à venir.

Emirates a dévoilé une nouvelle livrée d’un Airbus A380, illustrant son engagement envers le tennis, à travers son partenariat de sponsoring des quatre tournois du Grand Chelem.

La livrée met en scène une composition d’éléments inspirés du tennis : chaque logo de tournoi de Grand Chelem est intégré dans un emblème en forme de balle de tennis et décliné dans les couleurs de chaque compétition. Le bleu électrique de l’Open d’Australie, l’ocre rouge caractéristique des courts en terre battue de Roland-Garros, le vert et le violet iconiques de Wimbledon, ainsi que la combinaison jaune et bleu de l’US Open sont ainsi représentés dans le design.

Les passionnés d’aviation et les amateurs de tennis pourront bientôt admirer cette nouvelle livrée spéciale « Grand Chelem » survolant des villes telles que Houston et Sao Paulo véhiculant à travers le monde entier les valeurs fondamentales de ce sport : fair‑play, discipline et résilience.

La livrée spéciale restera dans la flotte d’Emirates pour les années à venir. Le premier vol arborant ce design unique a atterri à Melbourne, en Australie, pour marquer le coup d’envoi du premier tournoi du Grand Chelem de l’année.

L'appareil qui arbore cette livrée est un donc un Airbus A380-800 immatriculé A6-EUH, msn 220. Cet avion est âgé d'environ 10 ans, il a été livré à la compagnie des Emirats Arabes Unis en novembre 2016.

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