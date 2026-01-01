Actualité aéronautique
JSX lance ses opérations de charter public en ATR 42-600
Article publié le 30 janvier 2026 par David Dagouret
Exploité depuis décembre sur la liaison Santa Monica–Las Vegas, cet appareil marque une nouvelle étape dans la stratégie premium de JSX, qui prévoit une flotte de quatre ATR 42-600 configurés en 30 sièges d’ici début 2026.
ATR et JSX a célébré le 13 janvier dernier, la présentation officielle du premier ATR 42-600 à la compagnie américaine. JSX a commencé à exploiter son premier ATR 42-600 en décembre sur la liaison Santa Monica–Las Vegas. JSX exploitera quatre ATR 42-600 début 2026, chacun doté d’une configuration premium de 30 sièges.
Ces appareils proposeront des cabines spacieuses, un espace pour les jambes digne de la classe affaires, une connectivité Internet haut débit (en attente de certification), des prises électriques et des services gratuits à bord.
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