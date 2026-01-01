Korean Air inaugure son salon Prestige East rénové à l’aéroport d’Incheon

Article publié le 30 janvier 2026 par David Dagouret

Korean Air a dévoilé son salon Prestige East récemment rénové au Terminal 2 de l’aéroport international d’Incheon. Offrant un espace agrandi, un design inspiré de l’hôtellerie de luxe et des services enrichis, cette réouverture s’inscrit dans un vaste programme de modernisation des salons de la compagnie, en amont de sa fusion avec Asiana Airlines.

Korean Air a dévoilé son salon Prestige East (gauche) récemment rénové au terminal 2 de l'Aéroport International d'Incheon le 13 janvier, avant son ouverture officielle le 14 janvier.

D’une superficie de 1 553 mètres carrés et doté de 192 sièges, le salon se distingue par un design spacieux, inspiré du confort raffiné des salons d’hôtels de luxe. Il propose une gamme complète d’équipements, dont un buffet et des « live stations » où les chefs préparent les plats à la demande, des espaces de restauration, un bar ainsi que des douches. Des espaces dédiés au travail viennent également enrichir l’expérience et répondre aux besoins des voyageurs d’affaires.

La réouverture du salon Prestige East, situé à gauche du quatrième étage du Terminal 2 en face de la porte 253, s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large d'extension des infrastructures du terminal 2 de l'Aéroport d'Incheon, en vue de la fusion de la compagnie aérienne avec Asiana Airlines. Korean Air a achevé la première phase de son projet de rénovation des salons en août 2025, avec l'ouverture d'un Miler Club et d'un salon Prestige East (à droite du Terminal 2) entièrement repensés, ainsi que de deux salons Prestige Garden aux extrémités du terminal. La compagnie aérienne prévoit d'achever la rénovation du salon First Class et du salon Prestige West d'ici le premier semestre de cette année.

Une fois ses projets achevés, la superficie totale des salons de Korean Air au Terminal 2 passera de 5 105 mètres carrés à 12 270 mètres carrés, soit une augmentation de près de 2,5 fois. La capacité totale en sièges passera également de 898 à 1 566 sièges, ce qui améliorera considérablement la capacité de service de la compagnie aérienne et le confort des passagers.

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