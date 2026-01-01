Actualité aéronautique
La France commande deux avions radar Saab GlobalEye pour remplacer ses AWACS
Article publié le 15 janvier 2026 par David Dagouret
Ces avions de détection et de commandement aéroporté remplaceront les Boeing E-3F AWACS d'ici 2035.
La Direction générale de l’Armement (DGA) commande deux avions de surveillance et de commandement aéroporté GlobalEye à la société Saab
La DGA a commandé deux systèmes de détection et de commandement aéroporté GlobalEye (AEW&C, Airborne Early Warning and Control) à la société Saab, le 30 décembre 2025, dans le cadre du programme SDCA (système de détection et de commandement aérien).
Cette commande fait suite à la lettre d’intention signée le 18 juin 2025 lors du salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris entre la DGA et l’entreprise suédoise Saab.
Les avions GlobalEye remplaceront à terme les quatre avions Boeing E-3F AWACS (Airborne Warning and Control System) de l’armée de l’Air et de l’Espace, qui seront retirés du service d’ici 2035.
Les livraisons sont prévues à l’horizon 2030. Le contrat inclut également les services de formation, de soutien et de maintenance associés aux aéronefs, ainsi qu’une option pour l’acquisition de deux appareils supplémentaires.
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