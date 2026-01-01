Article publié le 15 janvier 2026 par David Dagouret

Ces avions de détection et de commandement aéroporté remplaceront les Boeing E-3F AWACS d'ici 2035.

La France commande deux avions radar Saab GlobalEye pour remplacer ses AWACS © Armée de l'air

La Direction générale de l’Armement (DGA) commande deux avions de surveillance et de commandement aéroporté GlobalEye à la société Saab

La DGA a commandé deux systèmes de détection et de commandement aéroporté GlobalEye (AEW&C, Airborne Early Warning and Control) à la société Saab, le 30 décembre 2025, dans le cadre du programme SDCA (système de détection et de commandement aérien).

Cette commande fait suite à la lettre d’intention signée le 18 juin 2025 lors du salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris entre la DGA et l’entreprise suédoise Saab.

Les avions GlobalEye remplaceront à terme les quatre avions Boeing E-3F AWACS (Airborne Warning and Control System) de l’armée de l’Air et de l’Espace, qui seront retirés du service d’ici 2035.

Les livraisons sont prévues à l’horizon 2030. Le contrat inclut également les services de formation, de soutien et de maintenance associés aux aéronefs, ainsi qu’une option pour l’acquisition de deux appareils supplémentaires.

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