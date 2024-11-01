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La France commande deux avions radar Saab GlobalEye pour remplacer ses AWACS

Média publié le 14 janvier 2026 - Source : Armée de l'Air

La France commande deux avions radar Saab GlobalEye pour remplacer ses AWACS

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