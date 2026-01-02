Actualité aéronautique

L'Allemagne commande 20 hélicoptères Airbus H145M supplémentaires

Article publié le 2 janvier 2026 par David Dagouret

Ces hélicoptères faisaient partie d'un contrat signé en décembre 2023, portant le nombre total à 82 hélicoptères. 

Airbus Helicopters H145M de la Bundeswehr allemande

Airbus Helicopters H145M de la Bundeswehr allemande

© Airbus Helicopters

L'Allemagne a décidé d'exercer l'option pour 20 hélicoptères de combat légers H145M supplémentaires (Leichter Kampfhubschrauber ou LKH en abrégé) qui faisaient partie d'un contrat signé en décembre 2023, portant le nombre total à 82 hélicoptères. 

Le premier hélicoptère H145M LKH a été livré à l'Allemagne en novembre 2024, moins d'un an après la signature du contrat, et d'autres appareils ont été livrés depuis. Ses missions comprennent l'entraînement, la reconnaissance, les opérations des forces spéciales et l'attaque légère. L'armée de terre allemande recevra 72 hélicoptères, tandis que les forces spéciales de la Luftwaffe en recevront dix.

H145

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