Actualité aéronautique
Le DC-3 13142 quitte La Ferté-Alais, fin d’une page pour le “Dak” de l’Ardenay
Article publié le 11 janvier 2026 par David Dagouret
Après plusieurs années de présence à La Ferté-Alais, le Douglas DC-3 immatriculé 13142 s’apprête à quitter le plateau de l’Ardenay pour rejoindre une collection privée en Belgique, marquant la fin d’une aventure suivie par de nombreux passionnés.
Le DC-3 13142 quitte La Ferté-Alais, fin d’une page pour le “Dak” de l’Ardenay
© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net
L’équipe en charge du Douglas DC-3 13142 a annoncé la fin de l’exploitation de l’appareil à La Ferté-Alais. Un message empreint d’émotion, partagé à l’occasion des fêtes de fin d’année, est venu officialiser le départ du mythique « Dak » et clore un chapitre important de son histoire récente.
Basé depuis plusieurs années sur le plateau de l’Ardenay, le DC-3 13142 a été un témoin vivant de l’aviation historique, régulièrement suivi par les passionnés et visiteurs du site. Son départ marque la conclusion d’un engagement collectif autour de la préservation et de la mise en valeur de cet avion emblématique de l’aviation de transport du XXᵉ siècle.
L’appareil prend désormais la direction des Flandres, où il intégrera une collection privée. Il y rejoindra d’autres aéronefs historiques issus notamment de la Force Aérienne de l’Armée Belge (FAEB), de la Luftwaffe et de la Czech Air Force. Selon les informations communiquées, le remontage du DC-3 est prévu à partir des mois de janvier ou février prochains, sous la supervision de son nouveau propriétaire, qui s’est engagé à tenir informée la communauté de l’avancée des travaux.
En attendant, le blog consacré au DC-3 13142 reste accessible pour une durée encore indéterminée. L’équipe invite les passionnés à continuer de le consulter et à y laisser leurs messages, derniers témoignages d’une aventure humaine et aéronautique désormais achevée à La Ferté-Alais.
Lors du meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2013, nous avions rencontré Monsieur Guy Legallet, membre actif de l'Amicale Jean Baptiste Salis (AJBS) et responsable du Douglas DC-3, il nous avait présenté le Douglas DC-3 de cette association (voir actualité).
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