Actualité aéronautique
Qanot Sharq devient le premier opérateur de l'Airbus A321XLR en Asie centrale
Article publié le 12 janvier 2026 par David Dagouret
Qanot Sharq prend livraison de son premier Airbus A321XLR. Ce nouvel appareil longue portée permettra de relier Tachkent à des destinations lointaines comme New York ou Busan.
Qanot Sharq, l'une des principales compagnies aériennes privées d'Ouzbékistan, a pris livraison du premier de ses quatre appareils A321XLR dans le cadre d'un contrat de location à long terme conclu avec Air Lease.
Avec cette livraison, Qanot Sharq devient le premier opérateur d'A321XLR en Asie centrale et dans la CEI, renforçant ainsi l'ambition de la compagnie aérienne de moderniser sa flotte, d'étendre son réseau international et d'exploiter de nouvelles liaisons vers des marchés clés en Asie, notamment Sanya, Busan et New York (via Budapest), tout en améliorant considérablement la connectivité de Qanot Sharq dans la région Asie-Pacifique et en Europe.
Propulsé par des moteurs CFM LEAP-1A, l'avion est configuré avec 190 sièges répartis en deux classes, dont 16 sièges entièrement inclinables en classe affaires et 174 sièges en classe économique.
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