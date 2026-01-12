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Qanot Sharq devient le premier opérateur de l'Airbus A321XLR en Asie centrale

Média publié le 12 janvier 2026 - Source : Airbus

Qanot Sharq devient le premier opérateur de l'Airbus A321XLR en Asie centrale

© Airbus

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