Record historique pour le F-35 : 191 avions livrés par Lockheed Martin en 2025

Article publié le 20 janvier 2026 par David Dagouret

Lockheed Martin franchit un cap majeur avec la livraison de 191 chasseurs F-35 en 2025. Portée par la mise à jour TR-3 et de nouvelles commandes en Europe, la production atteint un rythme inégalé pour l'avion de combat de 5e génération.

Lockheed Martin a annoncé avoir livré 191 F-35 en 2025, dépassant le précédent record de livraison de 142 avions. La production annuelle de F-35 se déroule désormais à un rythme cinq fois plus rapide que celui de tout autre chasseur allié actuellement en production.

En 2025, l'équipe du programme a également livré le logiciel le plus avancé à ce jour avec la finalisation de TR-3, assurant ainsi la maintenance de la flotte mondiale de près de 1 300 appareils, un nombre en constante augmentation.

Les clients ont continué à faire confiance au F-35 en augmentant la taille de leurs flottes. L'Italie et le Danemark ont ainsi renforcé leurs programmes respectifs en ajoutant 25 et 16 appareils à leurs flottes. Par ailleurs, les clients internationaux ont franchi des étapes importantes dans le cadre du programme.

La Finlande a célébré le déploiement de son premier F-35.

La Belgique a accueilli son premier avion sur son territoire.

La Norvège a achevé les livraisons de sa flotte de F-35.

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