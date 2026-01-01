Tecnam lance le P2008JC NG : l'avion d'entraînement nouvelle génération

Article publié le 12 janvier 2026 par David Dagouret

Tecnam dévoile le P2008JC NG, une évolution majeure certifiée CS-23. Équipé du moteur Rotax 912 iSc à injection, cet avion hybride réduit la consommation de 30 % et optimise les coûts pour les écoles de pilotage.

Tecnam a annoncé le lancement du P2008JC NG (Next Generation), une évolution majeure de son avion d'entraînement. Certifié aux normes de navigabilité rigoureuses de l'AESA CS-23, le P2008JC NG intégrera le moteur Rotax 912 iSc à injection de carburant à une cellule robuste et axée sur la sécurité.

Le passage à la catégorie CS-23 place le P2008JC NG dans la catégorie de sécurité la plus élevée pour les avions de l'aviation générale, offrira aux organismes de formation au pilotage (FTO) un atout avec des marges de certification supérieures, une flexibilité opérationnelle et une valeur à long terme, tout en offrant une efficacité économique inégalée.

L'appareil conservera la technologie hybride caractéristique de Tecnam : un fuselage en fibre de carbone et une cabine plus spacieuse, associé à des ailes et un stabilisateur métalliques robustes.

Le passage au moteur Rotax 912 iSc changera la donne tant en termes de coûts d'exploitation que d'impact environnemental.

Réduction drastique des coûts : avec une consommation de carburant de seulement 14 litres/heure (3,7 USG/h) et la possibilité d'utiliser une large gamme de carburants automobiles, le P2008JC NG réduit considérablement les coûts d'exploitation horaires par rapport à ses concurrents traditionnels alimentés à l'AvGas.

En consommant jusqu'à 30 % de carburant en moins que les avions d'entraînement traditionnels, le P2008JC NG réduira considérablement les émissions de CO2, permettant ainsi aux écoles de pilotage d'offrir une formation plus propre et plus respectueuse de l'environnement pour obtenir une licence de pilote.

Pour les organismes de formation au pilotage qui exploitent déjà le Tecnam P-Mentor ou le bimoteur P2006T NG, l'introduction du P2008JC NG créera un puissant avantage stratégique. Les écoles pourront standardiser l'ensemble de leur flotte, de l'initiation à la qualification de vol aux instruments et à la formation multimoteur, sur une flotte commune « entièrement à injection ».

Afin de préparer les étudiants à une carrière dans l'aviation commerciale moderne, le P2008JC NG sera équipé d'un cockpit en verre Garmin G3X Touch.

La désignation « NG » apporte des améliorations tangibles substantielles au-delà du moteur :

Console centrale redessinée : ergonomie améliorée pour l'instructeur et l'élève.

Nouveau design des fenêtres : design unique et distinctif et esthétique moderne.

Ceintures de sécurité améliorées : systèmes de retenue plus confortables avec ceintures de sécurité à 3 points et enrouleurs inertiels.

Pilote automatique en option : permet des procédures d'entraînement avancées de type IFR sur une plateforme VFR.

Le Tecnam P2008JC NG sera certifié selon la norme EASA CS-23 (acceptée dans tous les pays reconnus par l'EASA) et est disponible à la commande dès maintenant.

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