Médias

Tecnam lance le P2008JC NG : l'avion d'entraînement nouvelle génération

Média publié le 12 janvier 2026 - Source : Tecnam

Tecnam lance le P2008JC NG : l'avion d'entraînement nouvelle génération

© Tecnam

Toute l'actualité aéronautique
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net