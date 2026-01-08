Volotea accélère sur le carburant durable (SAF) entre Rodez et Paris-Orly

Article publié le 8 janvier 2026 par David Dagouret

Volotea augmente la part de carburant d'aviation durable (SAF) sur sa liaison Rodez-Aveyron vers Paris-Orly, dépassant largement les objectifs réglementaires européens pour 2025.

Volotea a annoncé l'augmentation de l'utilisation de carburant d'aviation durable (SAF) sur sa route Rodez - Paris-Orly dans les prochaines semaines.



Tout au long de l'année 2024, les passagers voyageant avec Volotea ont eu l'opportunité de soutenir la transition du secteur en ajoutant une contribution volontaire de 2 € lors de l'achat de leur billet. L’engouement des passagers face à cette initiative se traduit par l'acquisition de plus de 14 000 litres de SAF, l’équivalent à exploiter environ 80 vols entre Rodez et Paris-Orly avec un mélange de 6 % de SAF - soit près de deux mois d'opérations sur cette route. Avec 572 vols annuels entre Rodez et Paris-Orly, cela signifie que l’équivalent à un 14 % des vols opérés avec un mélange de 6 % de SAF.



Cette réalisation est particulièrement significative pour la compagnie car elle dépasse le mandat européen actuel de 2 % de SAF pour 2025.



La compagnie aérienne exploite actuellement 5 destinations depuis l'aéroport de Rodez-Aveyron à travers 3 pays (Espagne, France et Portugal). Le réseau continue de s'étendre avec le lancement récent du vol inaugural Rodez - Strasbourg, renforçant ainsi la connectivité régionale. Cette année, Volotea propose un total de 250 000 sièges depuis sa base aveyronnaise, tout en jouant un rôle économique et social important dans la région avec la création de 30 emplois à l'aéroport de Rodez-Aveyron.



Volotea a signé des accords stratégiques avec de grands acteurs du secteur afin d’assurer son approvisionnement en SAF. En 2025, la compagnie a conclu un accord avec TotalEnergies pour disposer jusqu’à 7,5 millions de litres de SAF jusqu’en 2029, destinés aux vols au départ d’aéroports français.



En Italie, Volotea bénéficie d’un accord avec Enilive et a signé une Lettre d’Intentions visant à mettre en place un approvisionnement de SAF à long terme dans 15 aéroports italiens où elle opère. Cet accord pourrait permettre à Volotea d’accéder jusqu’à 15 millions de litres de SAF entre 2025 et 2030.



Ces initiatives s’ajoutent aux accords conclus avec Repsol, qui garantit 6,1 millions de litres supplémentaires dans des aéroports espagnols sur la même période, ainsi qu’à l’accord avec Moeve, prévoyant la fourniture de SAF à partir de 2025 pour les opérations de la compagnie en Espagne.

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