Actualité aéronautique
Aer Lingus lance une ligne directe entre Tours et Dublin pour l'été 2026
Article publié le 11 février 2026 par David Dagouret
Aer Lingus Regional (Emerald Airlines) ouvre une liaison directe vers Dublin chaque samedi du 6 juin au 29 août 2026.
Aer Lingus Regional, opérée exclusivement par Emerald Airlines, annonce l’ouverture de la liaison aérienne directe entre Tours et Dublin. À compter du samedi 6 juin et jusqu’au 29 août, cette ligne saisonnière sera opérée une fois par semaine, chaque samedi.
Horaires des vols :
La liaison saisonnière Tours – Dublin sera opérée chaque samedi du 6 juin au 29 août 2026 :
- Tours → Dublin : 19h40
- Dublin → Tours : 21h05
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