Actualité aéronautique

Aer Lingus lance une ligne directe entre Tours et Dublin pour l'été 2026

Article publié le 11 février 2026 par David Dagouret

Aer Lingus Regional (Emerald Airlines) ouvre une liaison directe vers Dublin chaque samedi du 6 juin au 29 août 2026.

Airbus A320 Aer Lingus

Airbus A320 Aer Lingus

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Aer Lingus Regional, opérée exclusivement par Emerald Airlines, annonce l’ouverture de la liaison aérienne directe entre Tours et Dublin. À compter du samedi 6 juin et jusqu’au 29 août, cette ligne saisonnière sera opérée une fois par semaine, chaque samedi.

Horaires des vols :
La liaison saisonnière Tours – Dublin sera opérée chaque samedi du 6 juin au 29 août 2026 :

  • Tours → Dublin : 19h40
  • Dublin → Tours : 21h05

aer lingus

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