Article publié le 11 février 2026 par David Dagouret

Aer Lingus Regional (Emerald Airlines) ouvre une liaison directe vers Dublin chaque samedi du 6 juin au 29 août 2026.

Aer Lingus Regional, opérée exclusivement par Emerald Airlines, annonce l’ouverture de la liaison aérienne directe entre Tours et Dublin. À compter du samedi 6 juin et jusqu’au 29 août, cette ligne saisonnière sera opérée une fois par semaine, chaque samedi.



Horaires des vols :

La liaison saisonnière Tours – Dublin sera opérée chaque samedi du 6 juin au 29 août 2026 :

Tours → Dublin : 19h40

Dublin → Tours : 21h05

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