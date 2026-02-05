Air France intègre Apple TV+ à son offre de divertissement à bord

Article publié le 5 février 2026 par David Dagouret

Les passagers long-courriers d'Air France peuvent désormais profiter des séries et films Apple TV+ sur leurs écrans individuels.

Sur tous ses vols long-courriers, Air France propose désormais un accès privilégié à une sélection de programmes signés Apple TV.



Pendant leur voyage, les clients peuvent notamment découvrir des séries originales parmi les plus récompensées du moment telles que Ted Lasso, The Morning Show ou encore Severance. Des séries valorisant l’art de vivre à la française comme Carême sont aussi disponibles. Des documentaires – Prehistoric Planet, The Reluctant Traveler with Eugene Levy - et des contenus pour les enfants – WondLa, The Snoopy Show – complètent le catalogue.



Les trois premiers épisodes de chaque série sont intégrés dans une chaîne dédiée au sein de l’offre de divertissement à bord. Ils sont accessibles depuis chaque écran individuel en français et en anglais, sous-titrés et adaptés aux personnes sourdes et malentendantes. Au total, 45 heures de programmation sont ainsi offertes, renouvelées tous les deux mois.



Découvrir Apple TV grâce au wifi très haut débit d’Air France, bientôt disponible sur tous les vols



Air France offre également un accès gratuit d’une semaine aux contenus Apple TV depuis le portail de connexion à son nouveau wifi très haut débit. Une façon idéale de profiter depuis ses appareils personnels de ce service sur l’ensemble du réseau de la compagnie, et de découvrir la suite de ses séries préférées après le voyage.



Actuellement proposée depuis le portail, cette fonctionnalité sera bientôt enrichie par Air France et Apple TV afin d’offrir aux voyageurs une offre d’essai sur-mesure exclusivement disponible à bord.



Air France déploie progressivement sa nouvelle offre de wifi très haut débit sur l’ensemble de ses avions, y compris sur sa flotte régionale. La compagnie proposera ce service sur l’intégralité de sa flotte d’ici la fin de l’année.

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